Врачи скорой помощи Москвы сделали более 1,5 млн дистанционных ЭКГ за два года

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Врачи скорой помощи Москвы сделали более 1,5 млн дистанционных ЭКГ с 2018 года.
Врачи скорой помощи Москвы сделали более 1,5 млн дистанционных ЭКГ за два года
  • Pixabay

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Цифровизация социального комплекса Москвы, в том числе здравоохранения, — один из наших приоритетов в работе. Цифровые технологии позволяют автоматизировать ряд процессов, ускоряя получение результата, что особенно важно при оказании экстренной медпомощи», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, за доли секунды электрокардиограмма направляется на сервер кардиологического пульта. Врач делает расшифровку и направляет бригаде.

Новыми кардиографами оборудованы все бригады скорой.

Ранее RIA56 сообщало, что автопарк медицинских учреждений Оренбургской области пополнился 22 машинами скорой помощи.

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