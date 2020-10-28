Автопарк медучреждений Оренбургской области пополнился 22 машинами скорой помощи

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Автопарк медицинских учреждений Оренбургской области пополнился 22 машинами скорой помощи.
Автопарк медучреждений Оренбургской области пополнился 22 машинами скорой помощи
  • © Минздрав Оренбургской области

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Автомобили поступили в 19 больниц. Они приобретены за счёт федеральных средств.

Все машины оснащены портативным аппаратом ИВЛ, дефибриллятором, аппаратом ЭКГ, кислородным баллоном. Также имеется шприцевой дозатор, пульсоксиметр, тележки-каталки со съёмными носителями, небулайзер.

«Главной задачей службы скорой медицинской помощи является оказание экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим в минимально короткие сроки в максимально полном объёме — как на месте, так и при транспортировке», — заявила глава ведомства Татьяна Савинова.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что парк автомобилей скорой помощи в Калининградской области пополнился ещё 17 машинами.

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