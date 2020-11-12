Во Владимирской области заявили о нехватке коек для больных COVID-19
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора областного Департамента здравоохранения Елену Утемову.
Уточняется, что к 12 ноября в медицинских организациях региона действуют 1264 койки для больных коронавирусом, из которых свободными остаются лишь 113.
«У нас уже развёрнутый коечный фонд составляет 186% от коечного норматива, и мы понимаем на сегодняшний день, что данный коечный фонд для нас не является достаточным», — сказала она.
Отмечается, что дополнительно увеличить коечный фонд власти смогут не раньше следующей недели.
11 ноября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критичная ситуация с коечным фондом в России складывается в 17 регионах, где занятость коек уже более 90%.