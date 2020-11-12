Во Владимирской области заявили о нехватке коек для больных COVID-19

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Власти Владимирской области заявили о нехватке коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Во Владимирской области заявили о нехватке коек для больных COVID-19
  • © РИА Новости / Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора областного Департамента здравоохранения Елену Утемову.

Уточняется, что к 12 ноября в медицинских организациях региона действуют 1264 койки для больных коронавирусом, из которых свободными остаются лишь 113.

«У нас уже развёрнутый коечный фонд составляет 186% от коечного норматива, и мы понимаем на сегодняшний день, что данный коечный фонд для нас не является достаточным», — сказала она.

Отмечается, что дополнительно увеличить коечный фонд власти смогут не раньше следующей недели.

11 ноября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критичная ситуация с коечным фондом в России складывается в 17 регионах, где занятость коек уже более 90%.

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