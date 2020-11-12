Эксперт рассказала, что делать при заболевании гриппом

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Главный врач московской поликлиники №2 Наталья Шиндряева рассказала, что делать при заболевании гриппом.
Эксперт рассказала, что делать при заболевании гриппом
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

«Диагноз и лечение препаратами при гриппе, как и при любом другом заболевании, должен определять врач. Благодаря тому, что у нас есть экспресс-тесты на грипп, диагностика сегодня более быстрая, более качественная и достоверная», — цитирует эксперта kp.ru.

По её словам, если есть признаки гриппа или ОРВИ, в том числе насморк, кашель, повышение температуры, необходимо вызвать врача, который сделает экспресс-тест и в случае подтверждения диагноза назначит лечение.

«Врачи выписывают лекарства по международному непатентованному наименованию, под которым в аптеке может быть препарат с разными торговыми названиями», — уточнила Шиндряева.

Как подчеркнула эксперт, если человек заболел коронавирусом, то все необходимые лекарства выдадут бесплатно.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

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