Врач дала рекомендации по профилактике гриппа

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Главный врач московской поликлиники №2 Наталья Шиндряева дала рекомендации по профилактике гриппа и других респираторных заболеваний.
Врач дала рекомендации по профилактике гриппа
  • РИА Новости

«Сезон простуд начался, и температура на улице способствует вирусным болезням, в том числе и гриппу. Главная защита от него — это своевременно сделанная прививка», — цитирует эксперта kp.ru.

Как отметила Шиндряева, вакцинацию можно пройти в поликлинике. Врачи также готовы выехать в офисы по заявке работодателей.

По словам эксперта, от гриппа может защитить и хороший иммунитет.

«Он держится на здоровом и полноценном сне в течение семи-восьми часов, сбалансированном питании с достаточным количеством белков, потому что белки являются основой иммунной системы, и витаминов с микроэлементами», — уточнила она.

Шиндряева также призвала носить маски и перчатки в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

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