Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки во Владимирской области выявили 118 случаев COVID-19.

Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на данные региональной администрации за 12 ноября.

Всего зарегистрировано 10 918 заболевших. Из них 8161 выздоровел, в том числе 123 — за последние 24 часа.

В лабораториях провели 311 835 исследований на коронавирус.

Также стало известно, что в Челябинской области, по данным на четверг, 12 ноября, зафиксировали 201 случай COVID-19 за сутки. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в области выявили 22 475 заболевших. В настоящее время лечение проходят 5808.

Выздоровел 41 пациент, всего — 15 905.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке на фоне распространения коронавирусной инфекции закрыли 17 групп в 12 городских детских садах.