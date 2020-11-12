Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на данные региональной администрации за 12 ноября.
Всего зарегистрировано 10 918 заболевших. Из них 8161 выздоровел, в том числе 123 — за последние 24 часа.
В лабораториях провели 311 835 исследований на коронавирус.
Также стало известно, что в Челябинской области, по данным на четверг, 12 ноября, зафиксировали 201 случай COVID-19 за сутки. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.
С начала пандемии в области выявили 22 475 заболевших. В настоящее время лечение проходят 5808.
Выздоровел 41 пациент, всего — 15 905.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке на фоне распространения коронавирусной инфекции закрыли 17 групп в 12 городских детских садах.