Во Владивостоке рассказали о ситуации с карантином в детских садах
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com.
Как рассказали в городской администрации, за последние сутки в приморской столице зафиксировано 108 инфицированных.
Всего в Приморье обнаружено 215 новых случаев COVID-19 за последние 24 часа.
В Приморском крае продолжает бессрочно действовать режим повышенной готовности.
Ранее профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19.