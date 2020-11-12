Во Владивостоке рассказали о ситуации с карантином в детских садах

Во Владивостоке на фоне распространения коронавирусной инфекции закрыли 17 групп в 12 городских детских садах.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Как рассказали в городской администрации, за последние сутки в приморской столице зафиксировано 108 инфицированных.

Всего в Приморье обнаружено 215 новых случаев COVID-19 за последние 24 часа.

В Приморском крае продолжает бессрочно действовать режим повышенной готовности.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19.