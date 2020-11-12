В Кузбассе у медика выявлен коронавирус после первой дозы вакцины

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Случай заболевания коронавирусом зафиксирован у медработника в Кузбассе после введения первой дозы вакцины «Спутник V».
В Кузбассе у медика выявлен коронавирус после первой дозы вакцины
  • © Tatyana Makeyeva
  • Reuters

«У нас зафиксирован один случай заболевания медицинского работника новой коронавирусной инфекцией после проведения первой дозы… этой двухкомпонентной вакцины», — цитирует РИА Новости первого замминистра здравоохранения Елену Зеленину.

По её словам, заболевание зафиксировано на пятые-шестые сутки после вакцинации, «поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией, с учётом инкубационного периода, скорее всего, не представляется возможным, потому как это может быть просто совпадением».

Ранее сообщалось, что три алтайских медика, которые получили вакцину «Спутник V», заболели COVID-19.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, комментируя ситуацию, заявил, что случаи заболевания коронавирусом после вакцинации связаны с тем, что у привитых ещё не выработались антитела.

Он отметил, что вакцина «Спутник V» двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекции делается вторая. Пациент считается защищённым через три недели после введения второго компонента, подчеркнул специалист.

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