Минздрав объяснил случаи заболевания медиков COVID-19 после вакцинации

Случаи заболевания коронавирусом после вакцинации связаны с тем, что у привитых ещё не выработались антитела. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он отметил, что вакцина «Спутник V» двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекции делается вторая. Пациент считается защищённым через три недели после введения второго компонента, подчеркнул специалист.

«Случаи положительных результатов ПЦР-тестирования у граждан, получивших вакцину, как правило, связаны с тем, что к моменту встречи с возбудителем COVID-19 у них не успел сформироваться иммунитет, поскольку прошло недостаточное количество времени с момента вакцинации», — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что три алтайских медика, которые получили вакцину «Спутник V», заболели COVID-19.

Глава Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выразил уверенность, что эффективность российского препарата будет на высоком уровне.