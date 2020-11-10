В Алтайском крае коронавирусом заболели трое медиков, привитых вакциной

В Алтайском крае тесты на коронавирус у троих медиков, которые получили вакцину от COVID-19 «Спутник V», показали положительный результат. Об этом заявили в управлении печати и массовых коммуникаций региона.

«В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом», — приводит ТАСС сообщение.

Как подчеркнули в ведомстве, вероятнее всего, у заболевших не успел сформироваться иммунитет к моменту «встречи с возбудителем COVID-19».

«Только это могло стать причиной заражения медиков», — отметили в управлении.

Там обратили внимание, что вакцина является двухкомпонентной: через три недели после первой инъекции человек получает вторую.

Вакцинированным и защищённым от COVID-19 человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку всё это время идёт процесс формирования иммунитета.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что вакцинация от коронавируса среди россиян из групп высокого риска, прежде всего медиков, уже активно идёт.