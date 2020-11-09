Гинцбург: вакцинация от COVID групп высокого риска идёт активно
- РИА Новости
«В нашей стране уже активно идёт вакцинация граждан, входящих в группу высокого риска заболевания, — прежде всего медицинских работников. Идёт масштабирование производства, к процессу подключаются новые производственные площадки», — приводит РИА Новости его слова.
9 ноября американская фармацевтическая корпорация Pfizer и биоинженеринговая компания BioNTech назвали успешной третью фазу клинических испытаний разработанной ими вакцины BNT162b2 от COVID-19. Регистрация вакцины в США ожидается в ноябре.
Ранее профессор Центра предпринимательства и инноваций Сколтеха Дмитрий Кулиш заявил, что гонка за вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 достигнет пика в январе 2021 года.