Гинцбург: вакцинация от COVID групп высокого риска идёт активно

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация от коронавируса среди россиян из групп высокого риска, прежде всего медиков, уже активно идёт.

«В нашей стране уже активно идёт вакцинация граждан, входящих в группу высокого риска заболевания, — прежде всего медицинских работников. Идёт масштабирование производства, к процессу подключаются новые производственные площадки», — приводит РИА Новости его слова.

9 ноября американская фармацевтическая корпорация Pfizer и биоинженеринговая компания BioNTech назвали успешной третью фазу клинических испытаний разработанной ими вакцины BNT162b2 от COVID-19. Регистрация вакцины в США ожидается в ноябре.

Ранее профессор Центра предпринимательства и инноваций Сколтеха Дмитрий Кулиш заявил, что гонка за вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 достигнет пика в январе 2021 года.