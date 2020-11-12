Министр здравоохранения Иркутской области ушла в отставку
- РИА Новости
- © Кирилл Шипицин
«Министр здравоохранения Наталья Ледяева ушла в отставку на основании собственного заявления об увольнении», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее СК завёл уголовное дело по факту поставок в Приангарье партии медицинских масок по фальсифицированным документам.
По данным СМИ, в скандале был замешан сын Ледяевой.
Ранее в отставку ушли министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова и её заместитель Анастасия Малова.