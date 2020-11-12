Министр здравоохранения Иркутской области ушла в отставку

Министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева ушла в отставку по собственному желанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы правительства региона.

«Министр здравоохранения Наталья Ледяева ушла в отставку на основании собственного заявления об увольнении», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее СК завёл уголовное дело по факту поставок в Приангарье партии медицинских масок по фальсифицированным документам.

По данным СМИ, в скандале был замешан сын Ледяевой.

Ранее в отставку ушли министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова и её заместитель Анастасия Малова.