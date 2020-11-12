Гинцбург объяснил основную трудность в борьбе с коронавирусом в России

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Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help рассказал, в чём заключается основная трудность в борьбе с коронавирусом в России.
Гинцбург объяснил основную трудность в борьбе с коронавирусом в России
  • globallookpress.com

По его словам, изначально источником распространения коронавируса в России стали аэропорты, куда завозили инфекцию, а затем эпидемиологический процесс локализовался.

«Почему сейчас так и трудно бороться. Если на первой стадии мы боролись с завозной формой инфекции, когда можно было блокировать пути передачи, то сейчас блокировать пути передачи фактически невозможно, потому что много локальных очагов собственных, которые вспыхнули, и более-менее начали функционировать одновременно», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

Он отметил, что распространение коронавируса в регионах «особенно стало очевидно, когда все отдохнули в ограниченном количестве мест, будучи очень скученными, потом 1 сентября пошли в школу».

Ранее Гинцбург заявил, что более 1,5 млн россиян привьют вакциной «Спутник V» до конца 2020 года.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что показатель распространения COVID-19 превышен в 35 регионах страны.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал о роли масок в пандемию.

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