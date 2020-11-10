Эпидемиолог рассказал о функции масок в ситуации с пандемией
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«Маска выполняет прежде всего барьерную функцию. Она препятствует получению большой разовой дозы возбудителя коронавирусной инфекции», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, аналогичным барьером может выступать шарф или платок-повязка, прикрывающие нос и рот, причём их не стоит трогать руками.
Как отметил Выгоняйлов, маску нужно менять каждые два-три часа, а шарф или платок следует регулярно стирать.
«Вирус в зависимости от вида поверхности может сохраняться до трёх-пяти суток. Это значит, что если вы используете шарф, то его недостаточно снять и повесить в коридоре. Придя домой, шарф необходимо отправить в стирку при температуре 60—90 градусов в стиральной машине», — уточнил эксперт.
Он добавил, что правильно надетая медицинская маска в сочетании с гигиеной рук — самые простые и доступные способы снизить риск заболевания коронавирусом.
Ранее, как сообщали «Юга.ру», в Министерстве здравоохранения Краснодарского края дали советы гражданам на самоизоляции.