Ставропольские больницы получили новое оборудование для лечения COVID-19

Медицинские учреждения Ставропольского края получили оборудование на 70 млн рублей, заявили в региональном Минздраве.

Об этом сообщает newstracker.ru.

Аппаратуру завезли в рамках благотворительной помощи. В частности, Городская клиническая больница №2 в Ставрополе получила пять аппаратов ИВЛ.

Флюорографические аппараты переданы в Апанасенковскую, Изобильненскую, Ипатовскую и Туркменскую районные больницы.

В некоторые учреждения также поступили пульсоксиметры и прикроватные мониторы.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал о роли масок в пандемию.