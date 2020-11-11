Ставропольские больницы получили новое оборудование для лечения COVID-19
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Об этом сообщает newstracker.ru.
Аппаратуру завезли в рамках благотворительной помощи. В частности, Городская клиническая больница №2 в Ставрополе получила пять аппаратов ИВЛ.
Флюорографические аппараты переданы в Апанасенковскую, Изобильненскую, Ипатовскую и Туркменскую районные больницы.
В некоторые учреждения также поступили пульсоксиметры и прикроватные мониторы.
Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал о роли масок в пандемию.