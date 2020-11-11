Эксперт оценил возможные риски заболеть COVID-19 в транспорте

Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил возможные риски заболеть COVID-19 в транспорте.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что наибольшую опасность может представлять метро, поскольку там не циркулирует открытый воздух.

«Метро важнее, чем рестораны, тренажёрные залы и всё такое прочее. В парках опасности почти нет. Открытый воздух — это не то место, где вирус будет распространяться», — сказал Аграновский.

По его словам, опасность выше в закрытых помещениях, если там неправильная система кондиционирования.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал о роли масок в пандемию.