Эксперт оценил возможные риски заболеть COVID-19 в транспорте

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Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил возможные риски заболеть COVID-19 в транспорте.
Эксперт оценил возможные риски заболеть COVID-19 в транспорте
  • © Павел Бедняков/РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что наибольшую опасность может представлять метро, поскольку там не циркулирует открытый воздух.

«Метро важнее, чем рестораны, тренажёрные залы и всё такое прочее. В парках опасности почти нет. Открытый воздух — это не то место, где вирус будет распространяться», — сказал Аграновский.

По его словам, опасность выше в закрытых помещениях, если там неправильная система кондиционирования.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал о роли масок в пандемию.

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