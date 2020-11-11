В Ижевске с 14 по 20 ноября пройдёт благотворительная акция «Белый цветок», добровольцы собирают средства на помощь четырём тяжелобольным детям.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на данные пресс-службы главы и правительства республики.

Мастер-классы по изготовлению бумажных цветов стартовали в образовательных учреждениях города, молодёжных учреждениях и школах искусств. От каждой школы организаторы ожидают по 100 цветов.

В крупных торговых центрах города волонтёры будут раздавать буклеты с информацией об акции и вручать бумажные цветы тем, кто сделает пожертвование.

На вырученные средства планируется приобрести вертикализатор, ходунки, специальную коляску и опору для сиденья для нуждающихся детей.

Ранее председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев в беседе со «Взглядом» оценил развитие добровольческого движения в России.