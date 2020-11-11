В Тюменской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
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Об этом сообщает nashgorod.ru.
На данный момент в регионе работает 16 моногоспиталей.
«За последнее время в тюменских моноинфекционных госпиталях стабильно свободно порядка 20% коечного фонда для заболевших новой коронавирусной инфекцией», — заявили в областном оперштабе.
Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал о роли масок в пандемию.