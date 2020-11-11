В Крыму увеличили количество коек для пациентов с COVID-19

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В Крыму развёрнуто почти 2,8 тыс. коек для пациентов с подтверждённым коронавирусом и пневмонией. За последние две недели число мест увеличили на 351.
В Крыму увеличили количество коек для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

Как заявил министр здравоохранения республики Александр Остапенко, за прошедшую неделю в стационары госпитализированы 386 человек с COVID-19.

«В целом ковидные пневмонии госпитализированы в 61% случаев, что подтверждает необходимость увеличения коечного фонда. По цифрам мы видим, что у нас увеличилось общее количество коек, на которых оказывается медицинская помощь больным как COVID-19, так и внебольничными пневмониями», — отметила, со своей стороны, глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге больных коронавирусом принимают 20 стационаров, в том числе четыре федерального подчинения. Как сообщает kp.ru, об этом рассказал вице-губернатор Олег Эргашев. По его словам, в городе остаются свободными около 7% коек.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева прокомментировала ситуацию с пандемией.

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