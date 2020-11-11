Мясников назвал ошибки при лечении коронавируса на дому

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие ошибки допускают пациенты с коронавирусом при лечении на дому.
Мясников назвал ошибки при лечении коронавируса на дому
  • AFP

В частности, он рекомендовал не использовать для лечения специальные лекарства, такие как хлорокин, без назначения врача.

Мясников также заявил, что ни в коем случае не стоит лечить коронавирус антибиотиками, так как за счёт этого можно только выработать резистентность к ним, которая может быть опасна в дальнейшем.

По его словам, не нужно принимать разжижающие кровь препараты, которые показаны лишь небольшому проценту тяжёлых больных в госпитальных условиях.

«Те, кто правдами и неправдами достают себе эти препараты и вводят их себе дома, часто попадают в больницы уже не с COVID-19, а с кровоизлияниями в мозг или желудочно-кишечными кровотечениями», — написал Мясников в Telegram.

Ранее стало известно, что в России в течение суток выявлен 19 851 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев заболевания в стране достигло 1 836 960.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России по-прежнему остаётся сложной, в каждом регионе надо обеспечить всё необходимое для лечения.

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