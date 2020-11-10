В Петербурге рассказали о работе поликлиник во время пандемии

В Санкт-Петербурге рассказали о работе поликлиник во время пандемии.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как заявил губернатор Александр Беглов, учреждения продолжили принимать посетителей в плановом порядке.

По словам главы города, на примере поликлиники №3 на Васильевском острове видно, что приём пациентов идёт в обычном порядке.

В медучреждении отметили, что большинство пациентов с COVID-19 лечатся дома. Врачи консультируют родителей заболевших детей.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах.