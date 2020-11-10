В Кировской области увеличили число коек для пациентов с COVID-19

В Кировской области вновь увеличили число коек для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

По данным на 10 ноября, медпомощь заболевшим коронавирусом оказывается в 19 инфекционных госпиталях, в шести учреждениях проходят лечение пациенты с «диагностическими» пневмониями, то есть находящиеся на подтверждении инфекции.

Для обеспечения медицинскими кадрами проходит перераспределение персонала между учреждениями. В отделениях работают более 350 врачей и почти 1,1 тыс. человек среднего медицинского персонала.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах.