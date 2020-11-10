Дальневосточникам могут предоставить участки для любительского лова

Дальневосточникам могут разрешить вылавливать рыбу для собственных нужд там, где это удобно, заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Мне кажется, что при выходе больших рыболовецких компаний на дальневосточный рынок мы перешли точку баланса. Потому что получается так, что человек живёт на Камчатке, где вокруг нерестовые реки, а вот где он реально может поймать рыбу, уже трудно понять», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, крупные компании не обеднеют, если какую-то небольшую часть их угодий выделят для любительского лова.

«Причём сделаем это именно рядом с городами, с дорогами для того, чтобы у людей было право законно ловить рыбу», — отметил Трутнев.

В сентябре в Мурманской области прокомментировали ситуацию с реформированием рыбной отрасли.