Дальневосточникам могут предоставить участки для любительского лова
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«Мне кажется, что при выходе больших рыболовецких компаний на дальневосточный рынок мы перешли точку баланса. Потому что получается так, что человек живёт на Камчатке, где вокруг нерестовые реки, а вот где он реально может поймать рыбу, уже трудно понять», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, крупные компании не обеднеют, если какую-то небольшую часть их угодий выделят для любительского лова.
«Причём сделаем это именно рядом с городами, с дорогами для того, чтобы у людей было право законно ловить рыбу», — отметил Трутнев.
В сентябре в Мурманской области прокомментировали ситуацию с реформированием рыбной отрасли.