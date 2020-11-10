Дальневосточникам могут предоставить участки для любительского лова

Короткая ссылка
Дальневосточникам могут разрешить вылавливать рыбу для собственных нужд там, где это удобно, заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Дальневосточникам могут предоставить участки для любительского лова
  • Pixabay

«Мне кажется, что при выходе больших рыболовецких компаний на дальневосточный рынок мы перешли точку баланса. Потому что получается так, что человек живёт на Камчатке, где вокруг нерестовые реки, а вот где он реально может поймать рыбу, уже трудно понять», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, крупные компании не обеднеют, если какую-то небольшую часть их угодий выделят для любительского лова.

«Причём сделаем это именно рядом с городами, с дорогами для того, чтобы у людей было право законно ловить рыбу», — отметил Трутнев.

В сентябре в Мурманской области прокомментировали ситуацию с реформированием рыбной отрасли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить