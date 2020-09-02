В Мурманской области прокомментировали ситуацию с рыбной отраслью

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В Мурманской области прокомментировали ситуацию с реформированием рыбной отрасли.

Как сообщает Nord-News, рыбопромышленники Мурманской области на встрече с губернатором Андреем Чибисом обсудили развитие рыбохозяйственного комплекса региона.

Главным вопросом встречи стала выработка позиций по предложению «Русской рыбопромышленной компании» федеральному правительству по дальнейшему реформированию комплекса.

«Рыбодобывающие предприятия Севера против процесса передела квот и укрупнения бизнеса на грани монополизации морского рыболовства», — цитирует издание участника совещания, заместителя председателя территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области Валентина Балашова.

По его мнению, в целом сложилось впечатление, что губернатор Мурманской области на стороне своих рыбаков и краболовов.

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем МГУ доктор экономических наук Андрей Колганов рассказал о базовых правилах экономии.

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