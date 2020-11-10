В больницы Волгограда поступило оборудование для лечения пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Аппараты для лечения оксидом азота переданы больницам №4 и №5.
Современное оборудование получила и новая инфекционная больница в Волжском, рассчитанная на 120 мест.
Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах.