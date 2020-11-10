В больницы Волгограда поступило оборудование для лечения пациентов с COVID-19

В больницы Волгограда поступили новые аппараты для лечения пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Аппараты для лечения оксидом азота переданы больницам №4 и №5.

Современное оборудование получила и новая инфекционная больница в Волжском, рассчитанная на 120 мест.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах.