В больницы Волгограда поступило оборудование для лечения пациентов с COVID-19

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В больницы Волгограда поступили новые аппараты для лечения пациентов с коронавирусом.
В больницы Волгограда поступило оборудование для лечения пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Аппараты для лечения оксидом азота переданы больницам №4 и №5.

Современное оборудование получила и новая инфекционная больница в Волжском, рассчитанная на 120 мест.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах.

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