В Петербурге провели 33 тысячи тестов на COVID-19 за сутки

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В Санкт-Петербурге провели 32 887 тестов на COVID-19 за сутки.
В Петербурге провели 33 тысячи тестов на COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Под медицинским наблюдением остаются 4214 человек.

Обработано 454 вызова, поступивших в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #Мывместе зарегистрировались 729 волонтёров из Петербурга. За всё время получено почти 1,2 тыс. заявок, из которых 1,1 тыс. выполнены, остальные в работе.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах.

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