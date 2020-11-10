Инфекционист рассказал о причинах тяжёлого течения COVID-19
- РИА Новости
«Тяжесть заболевания COVID-19 зависит от дозы инфицирования и сопутствующих заболеваний человека», — заявил он в беседе с URA.RU.
Как отметил эксперт, для защиты уязвимых групп населения нужно носить маски и перчатки.
Поздняков добавил, что тяжелее всего коронавирус может протекать у пациентов с ВИЧ, онкологией, нарушением обмена веществ, а также у пациентов с сосудистыми заболеваниями, диабетом.
Ранее, как сообщали «Юга.ру», в Министерстве здравоохранения Краснодарского края дали советы гражданам на самоизоляции.