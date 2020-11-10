Инфекционист рассказал о причинах тяжёлого течения COVID-19

Врач-инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал о причинах тяжёлого течения COVID-19.

«Тяжесть заболевания COVID-19 зависит от дозы инфицирования и сопутствующих заболеваний человека», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, для защиты уязвимых групп населения нужно носить маски и перчатки.

Поздняков добавил, что тяжелее всего коронавирус может протекать у пациентов с ВИЧ, онкологией, нарушением обмена веществ, а также у пациентов с сосудистыми заболеваниями, диабетом.

Ранее, как сообщали «Юга.ру», в Министерстве здравоохранения Краснодарского края дали советы гражданам на самоизоляции.