Эксперт оценил меры по борьбе с COVID-19 в России

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Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов оценил меры по борьбе с COVID-19 в России.
Эксперт оценил меры по борьбе с COVID-19 в России
  • РИА Новости

«На нас ориентируются, а не Россия на кого-то ориентируется. Мы учитываем опыт других стран, но копировать сценарий другой страны мы уже не будем», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил эксперт, основные научные положения по мировой эпидемиологии были разработаны ещё в СССР.

«Поэтому на нас ориентируются, нас ставят в пример», — добавил он.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах.

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