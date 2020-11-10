В Волгоградской области открыли новую инфекционную больницу

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В Волжском открыли новую инфекционную больницу. Готовность медучреждения к приёму первых пациентов проверил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
В Волгоградской области открыли новую инфекционную больницу
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

«Всего лишь за полгода в это непростое для всей медицины время нам удалось возвести в Заволжье новое лечебное учреждение, отвечающее всем современным стандартам. Уже сегодня здесь начнут полноценную работу», — заявил глава региона.

По его словам, больница укомплектована современным оборудованием, набран полный штат медицинского персонала.

С введением в строй этого объекта коечный фонд области вырос до 8 тыс. мест.

Ранее, как сообщали «Юга.ру», в Министерстве здравоохранения Краснодарского края дали советы гражданам в самоизоляции.

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