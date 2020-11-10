В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
В настоящее время лечение проходят 5612 пациентов. За последние 24 часа выздоровели 27 человек, всего — 15 718.
Также стало известно, что в Калининградской области зарегистрировали 133 заболевших за сутки. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на оперштаб.
Общее количество заболевших составило 8060. Выписан 61 человек, всего — 5239.
Ранее в Министерстве здравоохранения Краснодарского края дали советы гражданам на самоизоляции.