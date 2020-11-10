В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Челябинской области выявили 194 случая COVID-19 за сутки, заявили в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших достигло 22 077.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

В настоящее время лечение проходят 5612 пациентов. За последние 24 часа выздоровели 27 человек, всего — 15 718.

Также стало известно, что в Калининградской области зарегистрировали 133 заболевших за сутки. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на оперштаб.

Общее количество заболевших составило 8060. Выписан 61 человек, всего — 5239.

Ранее в Министерстве здравоохранения Краснодарского края дали советы гражданам на самоизоляции.

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