В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Челябинской области выявили 194 случая COVID-19 за сутки, заявили в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших достигло 22 077.

Об этом сообщает URA.RU.

В настоящее время лечение проходят 5612 пациентов. За последние 24 часа выздоровели 27 человек, всего — 15 718.

Также стало известно, что в Калининградской области зарегистрировали 133 заболевших за сутки. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на оперштаб.

Общее количество заболевших составило 8060. Выписан 61 человек, всего — 5239.

Ранее в Министерстве здравоохранения Краснодарского края дали советы гражданам на самоизоляции.