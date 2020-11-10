В ХМАО прокомментировали ситуацию с коронавирусом

За сутки в Ханты-Мансийском автономном округе выявили 197 случаев коронавируса.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«На момент выявления у 138 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 47 зафиксирована пневмония, у 12 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,03», — заявили в оперштабе.

Всего зарегистрировано 30 237 заболевших COVID-19. За сутки выздоровели 186 пациентов, за весь период пандемии — 25 242.

Также стало известно, что в Карелии зафиксировали 310 случаев коронавируса за последние 24 часа, передаёт karelinform.ru со ссылкой на оперштаб. Заболели жители 14 районов и столицы республики.

Общее число заболевших достигло 8565.

Ранее в Министерстве здравоохранения Краснодарского края дали советы гражданам на самоизоляции.