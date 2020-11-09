Кировская область получила дополнительные средства на борьбу с COVID-19

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Кировская область получила из федерального бюджета дополнительные средства на борьбу с COVID-19.
Кировская область получила дополнительные средства на борьбу с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

Всего области выделили 215 млн рублей. На 9 октября свыше 103 млн направлены в медучреждения — в Кировскую областную клиническую больницу и Инфекционную клиническую больницу.

Средства, в частности, потратят на поставку средств индивидуальной защиты, покупку лекарственных препаратов и обеспечение необходимого охвата тестирований на выявление коронавируса.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах.

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