В Ульяновской области увеличили выплаты по проекту «Земский фельдшер»

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В Ульяновской области вдвое увеличили выплаты на покупку жилья по проектам «Земский фельдшер» и «Земская медсестра».
В Ульяновской области увеличили выплаты по проекту «Земский фельдшер»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на губернатора Сергея Морозова.

Теперь участникам программы полагается 1 млн рублей. Кроме того, для них сняли возрастные ограничения.

Всего за четыре года в областные больницы и поликлиники пришли 450 новых врачей разных специальностей, за восемь месяцев 2020-го — 170 врачей и 245 медсестёр.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News оценил важность труда медсестёр и другого среднего медперсонала.

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