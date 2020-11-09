В Ульяновской области увеличили выплаты по проекту «Земский фельдшер»
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР со ссылкой на губернатора Сергея Морозова.
Теперь участникам программы полагается 1 млн рублей. Кроме того, для них сняли возрастные ограничения.
Всего за четыре года в областные больницы и поликлиники пришли 450 новых врачей разных специальностей, за восемь месяцев 2020-го — 170 врачей и 245 медсестёр.
Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News оценил важность труда медсестёр и другого среднего медперсонала.