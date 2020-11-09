Эксперт оценил идею отмены бессрочного действия дипломов

Доктор экономических наук, руководитель научно-исследовательских и консалтинговых проектов в сфере экономики и финансов Владимир Климанов оценил идею, чтобы в будущем дипломы перестали действовать бессрочно.

«Мне кажется, что дипломы, полученные в вузе, тем более на определённом жизненном этапе, — это то, что должно остаться на всю жизнь и всё равно будет подтверждать уровень квалификации выпускника, ту платформу, с которой он будет начинать какие-то движения», — заявил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Вместе с тем, отметил он, в условиях быстрых технологических изменений нужно постоянно находиться на переобучении или приходить к этому с необходимой регулярностью.

По словам Климанова, в настоящее время на первый план выходит то, что называется гибкими навыками.

«Это то, что не даётся в классическом высшем образовании. Это не сопровождает человека профессиональной компетенции. То есть помимо того, что он хороший медик, или инженер, или бухгалтер, он должен обладать определённой степенью креативности, иметь лидерские качества», — пояснил эксперт.

Ранее спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков допустил, что в будущем дипломы будут выдаваться «с некоторым заданным промежутком времени».

Независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.