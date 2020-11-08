Дипломы в России могут перестать действовать бессрочно

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Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков в ходе лекции для образовательного интенсива «Архипелаг 20.35» допустил, что дипломы могут в будущем перестать действовать бессрочно.
Дипломы в России могут перестать действовать бессрочно
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Дипломы не могут быть замещены на профили компетенций... на портфолио. Дипломы остаются, но они должны будут мигрировать в формат «диплом по требованию», который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций», — заявил Песков.

Таким образом, возможно, что дипломы будут выдаваться «с некоторым заданным промежутком времени», когда будут действительны.

«Бредово же выдавать диплом на всю оставшуюся жизнь... Сегодня этот абсурд является правилом. Кто вам сказал, что он не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?» — отметил спецпредставитель президента.

В августе член экспертного совета Агентства стратегических инициатив, руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков в беседе с URA.RU оценил необходимость диплома для трудоустройства.

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