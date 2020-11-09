Эксперт прокомментировал сообщения о планах пересмотреть правила оформления ДТП
- РИА Новости
«Основные причины таких «повторных» ДТП — нарушение правил дорожного движения. Например, при оформлении ДТП или действиях на дороге люди не надели жилеты светоотражающие, неправильно поставили знаки, или их вообще не было», — заявил он в беседе с НСН.
Вместе с тем, отметил эксперт, это не повод запрещать европротоколы на скоростных трассах.
Как отметил Уфимцев, европротоколы используют более чем в 50% случаев ДТП без вреда жизни и здоровью их участников.
Ранее сообщалось, что МВД совместно с правительством Москвы и экспертным центром Probok.net до конца недели должны проанализировать статистику смертей в результате таких аварий.
Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor оценил перспективы подписной аренды машин.