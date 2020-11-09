Эксперт прокомментировал сообщения о планах пересмотреть правила оформления ДТП

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Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев прокомментировал сообщение о том, что порядок оформления мелких дорожно-транспортных происшествий в России может быть пересмотрен во избежание случаев «повторных» аварий — наездов, которые происходят во время оформления ДТП.
Эксперт прокомментировал сообщения о планах пересмотреть правила оформления ДТП
  • РИА Новости

«Основные причины таких «повторных» ДТП — нарушение правил дорожного движения. Например, при оформлении ДТП или действиях на дороге люди не надели жилеты светоотражающие, неправильно поставили знаки, или их вообще не было», — заявил он в беседе с НСН.

Вместе с тем, отметил эксперт, это не повод запрещать европротоколы на скоростных трассах.

Как отметил Уфимцев, европротоколы используют более чем в 50% случаев ДТП без вреда жизни и здоровью их участников.

Ранее сообщалось, что МВД совместно с правительством Москвы и экспертным центром Probok.net до конца недели должны проанализировать статистику смертей в результате таких аварий.

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor оценил перспективы подписной аренды машин.

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