«Коммерсантъ» узнал о планах пересмотреть правила оформления ДТП

Порядок оформления мелких дорожно-транспортных происшествий в России может быть пересмотрен во избежание случаев «повторных» аварий — наездов, которые происходят во время оформления ДТП. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, МВД совместно с правительством Москвы и экспертным центром Probok.net до конца недели должны проанализировать статистику смертей в результате таких аварий.

В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина подтвердили факт поручения. Там уточнили, что если окажется, что доля погибших в подобных инцидентах превышает 10% от общего числа жертв ДТП в столице, то правила оформления будут скорректированы.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября в любом регионе страны можно будет оформить электронное извещение о ДТП.