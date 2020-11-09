«Коммерсантъ» узнал о планах пересмотреть правила оформления ДТП
- РИА Новости
По информации издания, МВД совместно с правительством Москвы и экспертным центром Probok.net до конца недели должны проанализировать статистику смертей в результате таких аварий.
В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина подтвердили факт поручения. Там уточнили, что если окажется, что доля погибших в подобных инцидентах превышает 10% от общего числа жертв ДТП в столице, то правила оформления будут скорректированы.
Ранее сообщалось, что с 1 ноября в любом регионе страны можно будет оформить электронное извещение о ДТП.