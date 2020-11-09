В Ростовской области провели более миллиона тестов на COVID-19 с начала пандемии
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Охват населения тестированием составил более 187 анализов на 100 тыс. человек. За сутки лаборатории выполнили 6 тыс. исследований на COVID-19.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели более 25 тыс. тестов на коронавирус за последние 24 часа. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
В настоящее время под наблюдением врачей находятся 4039 человек, режим самоизоляции соблюдают 2551.
Ранее академик РАН Сергей Колесников оценил перспективы окончания пандемии.