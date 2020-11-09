В Ростовской области провели более миллиона тестов на COVID-19 с начала пандемии

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В Ростовской области провели более 1 млн тестов на коронавирус методом ПЦР с начала пандемии.
В Ростовской области провели более миллиона тестов на COVID-19 с начала пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Охват населения тестированием составил более 187 анализов на 100 тыс. человек. За сутки лаборатории выполнили 6 тыс. исследований на COVID-19.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели более 25 тыс. тестов на коронавирус за последние 24 часа. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

В настоящее время под наблюдением врачей находятся 4039 человек, режим самоизоляции соблюдают 2551.

Ранее академик РАН Сергей Колесников оценил перспективы окончания пандемии.

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