Академик РАН оценил перспективы окончания пандемии

Академик РАН Сергей Колесников оценил перспективы окончания пандемии.

В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что в последнее время появилось много научных работ, посвящённых сходству нынешней ситуации с пандемией испанского гриппа, которая была в 1918—1921 годах.

«Примерно такая же динамика была, такой же цикл и, наверное, будет такая же история с коронавирусом. Это двух-трёхлетний цикл», — сказал эксперт.

По его словам, первая вспышка получается серьёзной, вторая — сезонной.

«А затем третья, которая будет осенью 2021 года, и будем надеяться, что она уже будет небольшая», — уточнил Колесников.

Он также напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности, в том числе носить маски, избегать закрытых помещений.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.