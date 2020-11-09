В Тверской области введут дополнительные койки для пациентов с COVID-19
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
Места появятся в Зубцовской и Кашинской центральных районных больницах. Общий инфекционный коечный фонд в регионе достигнет 1736 единиц.
Как считает губернатор Игорь Руденя, в условиях текущей эпидемиологической ситуации важно ежедневно наращивать возможности региональной системы здравоохранения по профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний.
В областных медучреждениях насчитывается 399 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Для диагностики коронавируса используются компьютерные томографы в Областной клинической больнице, ГКБ №6 Твери, Бежецкой, Калининской, Кимрской, Вышневолоцкой, Нелидовской ЦРБ.
Сформирован запас соответствующих медикаментов и средств индивидуальной защиты.
Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал, какие поверхности могут представлять опасность во время пандемии.