Эксперт оценил эффективность самоизоляции в отдельной комнате

Аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев оценил эффективность самоизоляции в отдельной комнате.

В беседе с Nation News он отметил, что даже при наличии отдельной комнаты приходится посещать кухню и ванную.

«Нет у человека отдельного санузла и рукомойника, и точно так же ему не будут приносить еду и подсовывать под дверь, это нереально в наших условиях. Так что отдельная комната или общая, нет разницы», — считает эксперт.

Как отметил Щепеляев, даже один больной, находящийся в тесном коллективе, это очаг заболевания, а одну квартиру, в среднем на трёх-пятерых человек, можно назвать микроочагом.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал, какие поверхности могут представлять опасность во время пандемии.