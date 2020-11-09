Эксперт оценил эффективность самоизоляции в отдельной комнате

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Аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев оценил эффективность самоизоляции в отдельной комнате.
Эксперт оценил эффективность самоизоляции в отдельной комнате
  • Pixabay

В беседе с Nation News он отметил, что даже при наличии отдельной комнаты приходится посещать кухню и ванную.

«Нет у человека отдельного санузла и рукомойника, и точно так же ему не будут приносить еду и подсовывать под дверь, это нереально в наших условиях. Так что отдельная комната или общая, нет разницы», — считает эксперт.

Как отметил Щепеляев, даже один больной, находящийся в тесном коллективе, это очаг заболевания, а одну квартиру, в среднем на трёх-пятерых человек, можно назвать микроочагом.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал, какие поверхности могут представлять опасность во время пандемии.

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