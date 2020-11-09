В Кремле высказались об отставках ряда министров

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался по поводу отставок ряда министров.

«Никаких сроков пребывания в должности не существует, как вы знаете. Поэтому преждевременная или непреждевременная (отставка. — RT) — постановка вопроса некорректная», — сказал он.

По его словам, руководством правительства занимается премьер-министр и он конфигурирует кабмин так, чтобы тот лучшим образом отвечал текущим задачам.

Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку ряд министров. Со своих должностей были сняты главы Минстроя, Минприроды и Министерства транспорта.

Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин внёс в Госдуму несколько кандидатур, которые бы могли возглавить ряд российских министерств.