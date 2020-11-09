Мишустин предложил кандидатов на должности глав ряда министерств

Премьер-министр России Михаил Мишустин внёс в Госдуму несколько кандидатур, которые бы могли возглавить Министерство транспорта, Минприроды, Минстрой, Минэнерго и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. На должность министра энергетики вместо Александра Новака, которого глава кабмина предложил назначить вице-премьером, Мишустин предлагает назначить главу «РусГидро» Николая Шульгинова. Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики российский премьер рекомендует назначить генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова. Министром природных ресурсов Мишустин предлагает сделать главу Минвостокразвития Александра Козлова. Главой же Министерства транспорта, по мнению Мишустина, должен стать гендиректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. Кандидатом на пост главы Минстроя от Мишустина является заместитель министра этого же ведомства Ирек Файзуллин. Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку ряд министров. Со своих должностей были сняты главы Минстроя, Минприроды и Министерства транспорта.