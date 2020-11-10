В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на услуги психологов

Короткая ссылка
Александра Самсоненко
Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил расширить список расходов, по которым граждане имеют право получить социальный налоговый вычет, и включить в него плату за услуги психологов. С инициативой (копия письма есть в распоряжении RT) он обратился к министру финансов России Антону Силуанову.
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на услуги психологов
  • РИА Новости

Депутат отметил, что весной этого года в российских аптеках был зафиксирован высокий спрос на препараты для поддержки центральной нервной системы.

«Учитывая тревожные данные статистики, в целях благополучного развития ментального здоровья наших граждан прошу вас расширить список расходов, по которым граждане имеют право получить социальный налоговый вычет, и включить в него плату за услуги по оказанию квалифицированной психологической и психотерапевтической помощи в организациях и у специалистов, имеющих лицензию на оказание подобных услуг», — говорится в тексте обращения.

Данная мера, по его мнению, также будет способствовать обелению профессионального рынка от коуч-консультаций без лицензии.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу внесения изменений в Налоговый кодекс, согласно которым граждане, занимающиеся физкультурой и спортом, могут претендовать на вычет по НДФЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить