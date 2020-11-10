В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на услуги психологов

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил расширить список расходов, по которым граждане имеют право получить социальный налоговый вычет, и включить в него плату за услуги психологов. С инициативой (копия письма есть в распоряжении RT) он обратился к министру финансов России Антону Силуанову.

Депутат отметил, что весной этого года в российских аптеках был зафиксирован высокий спрос на препараты для поддержки центральной нервной системы.

«Учитывая тревожные данные статистики, в целях благополучного развития ментального здоровья наших граждан прошу вас расширить список расходов, по которым граждане имеют право получить социальный налоговый вычет, и включить в него плату за услуги по оказанию квалифицированной психологической и психотерапевтической помощи в организациях и у специалистов, имеющих лицензию на оказание подобных услуг», — говорится в тексте обращения.

Данная мера, по его мнению, также будет способствовать обелению профессионального рынка от коуч-консультаций без лицензии.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу внесения изменений в Налоговый кодекс, согласно которым граждане, занимающиеся физкультурой и спортом, могут претендовать на вычет по НДФЛ.