В Госдуме оценили идею ввести вычет по НДФЛ для занимающихся спортом

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов прокомментировал RT идею ввести вычет по НДФЛ для граждан, занимающихся физкультурой и спортом.

«Если это будет стимулом для людей, то надо поддерживать (эту инициативу. — RT)... Важно понять, каким образом это будет контролироваться и регламентироваться», — заявил Фетисов.

При этом депутат отметил, что в настоящее время существует множество способов регулировать соответствующие законодательные решения.

«Сейчас уже есть много контрольных инструментов, и не надо стесняться давать преференции бизнесу и людям, которые вкладываются в инфраструктуру — в инвентарь, оборудование, тем, кто помогает общеобразовательным и спортивным школам... Мы не должны... бояться вводить у себя эти общепринятые нормы в законе», — добавил парламентарий.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу внесения изменений в Налоговый кодекс, согласно которым граждане, занимающиеся физкультурой и спортом, могут претендовать на вычет по НДФЛ.