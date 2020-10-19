В Госдуме оценили идею ввести вычет по НДФЛ для занимающихся спортом
- АГН «Москва»
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«Если это будет стимулом для людей, то надо поддерживать (эту инициативу. — RT)... Важно понять, каким образом это будет контролироваться и регламентироваться», — заявил Фетисов.
При этом депутат отметил, что в настоящее время существует множество способов регулировать соответствующие законодательные решения.
«Сейчас уже есть много контрольных инструментов, и не надо стесняться давать преференции бизнесу и людям, которые вкладываются в инфраструктуру — в инвентарь, оборудование, тем, кто помогает общеобразовательным и спортивным школам... Мы не должны... бояться вводить у себя эти общепринятые нормы в законе», — добавил парламентарий.
Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу внесения изменений в Налоговый кодекс, согласно которым граждане, занимающиеся физкультурой и спортом, могут претендовать на вычет по НДФЛ.