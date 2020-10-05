В России предложили внедрить социальный налоговый вычет

В России предложили ввести социальный налоговый вычет в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на доработанный вариант генсоглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021—2023 годы. Документ поступил в Российскую трёхстороннюю комиссию.

«Речь идёт о введении в практику налогообложения доходов физических лиц в Российской Федерации метода защиты низких доходов. В США и в других странах граждане, чьи доходы не превышают определённого уровня, не платят подоходный налог», — заявил проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

По его словам, в этом есть здравый экономический смысл.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва в беседе с НСН прокомментировала предложение депутата Евгения Фёдорова почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей.