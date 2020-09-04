В Госдуме прокомментировали идею увеличить налоговые вычеты на детей

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Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва прокомментировала предложение депутата Евгения Фёдорова почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей.
В Госдуме прокомментировали идею увеличить налоговые вычеты на детей
  • РИА Новости

«В наш комитет предложение пока не поступало, мы его видели. Но сама идея неплохая. Лично я приветствую любую инициативу, связанную с поддержкой семьи и детей», — заявила Плетнёва в беседе с НСН.

Вместе с тем, она считает, что инициативу вряд ли одобрят. Как считает депутат, пока средств на увеличение налогового вычета на детей в бюджете нет.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей.

Подробнее — в материале RT

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова в беседе с ФАН прокомментировала предложение члена Общественной палаты России, председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребёнком.

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