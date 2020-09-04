В Госдуме прокомментировали идею увеличить налоговые вычеты на детей
- РИА Новости
«В наш комитет предложение пока не поступало, мы его видели. Но сама идея неплохая. Лично я приветствую любую инициативу, связанную с поддержкой семьи и детей», — заявила Плетнёва в беседе с НСН.
Вместе с тем, она считает, что инициативу вряд ли одобрят. Как считает депутат, пока средств на увеличение налогового вычета на детей в бюджете нет.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей.
Подробнее — в материале RT.
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова в беседе с ФАН прокомментировала предложение члена Общественной палаты России, председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребёнком.