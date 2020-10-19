Для занимающихся физкультурой и спортом могут ввести вычет по НДФЛ

Для граждан, занимающихся физкультурой и спортом, могут ввести вычет по НДФЛ. Соответствующая инициатива, как сообщается на сайте российского кабмина, была рассмотрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Отмечается, что изменения в Налоговый кодекс по поручению российского лидера были подготовлены Министерством финансов.

В соответствии с инициативой предполагается, что «вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит линейку социальных налоговых вычетов».

В кабмине рассказали, что «оздоровительный» налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведённых расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учётом других социальных вычетов по НДФЛ».

Так, максимальный размер налогового вычета может достигать 15,6 тыс. рублей.

Сообщается, что Минспорт сформирует перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет по НДФЛ.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести социальный налоговый вычет в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва в беседе с НСН прокомментировала предложение депутата Евгения Фёдорова почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей.