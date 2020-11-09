Доктор медицинских наук оценил ситуацию с распространением COVID-19

Президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов в эфире радио «Комсомольская правда» оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

Медик заявил, что меры защиты сегодня каждый обязан принять как правило.

«Планомерный рост (заболеваемости) идёт в течение последнего месяца-полутора… Без тенденции к снижению и без тенденции к стабилизации», — заявил Ачкасов в радиоэфире.

Он отметил готовность системы здравоохранения оказать медицинскую помощь всем нуждающимся в госпитализации и всем нуждающимся в помощи на дому, а также важность профилактических мер.

Кроме того, врач напомнил об ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение мер по недопущению распространения инфекции, и упомянул о необходимости изоляции больного и создания условий для такой изоляции.

Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских в беседе с URA.RU рассказал, почему тесты на COVID-19 могут показать неправильный результат.