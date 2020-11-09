Памфилова и Путин обсудили разведение учебного и избирательного процессов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предложила российскому лидеру Владимиру Путину разобраться с вопросом разведения учебного и избирательного процессов при многодневном голосовании.

Об этом она рассказала ТАСС.

«Поясню, что я имела в виду. Эта проблема на самом деле существует, и я полагала необходимым проинформировать об этом президента. Президент меня услышал и дал соответствующее поручение, чтобы с привлечением законодателей, экспертов и ряда заинтересованных ведомств рассмотрели все возможные варианты, выбрав оптимальный», — отметила она.

По её словам, учитывая тот факт, что в будущем возможны очередные многодневные выборы, было бы проще всего на время голосования ввести «единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование».

Ранее гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров в беседе с ФАН рассказал об отношении россиян к многодневному голосованию.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий возможность многодневного голосования на выборах всех уровней. Избирательные участки смогут работать в течение нескольких дней подряд, но не более трёх.